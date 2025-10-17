Nutricionista do Ceará convocada para comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo

Uma convocação inédita e muito simbólica. A nutricionista Camila Mazetto, do Ceará, foi convocada para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 que estará nas disputas da Copa do Mundo da categoria, a partir do dia 3 de novembro, no Qatar.

A convocação marca um momento histórico para o futebol cearense: é a primeira vez que uma profissional de um clube do Ceará é chamada para integrar uma comissão técnica em um mundial masculino de futebol.

Camila se apresentará à Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (20) e participará de toda a preparação da equipe para o Mundial até o dia 28, na Granja Comary, em Teresópolis. Depois disso, a delegação seguirá viagem para o Qatar, onde acontecerá a competição durante todo o mês de novembro.

Mais do que um reconhecimento individual, a convocação de Mazetto representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Ceará na área de performance e saúde, através do CESP. Sob sua liderança, o departamento de nutrição do clube vem se destacando por projetos inovadores, como a integração entre nutrição esportiva e estudos genéticos dos atletas, otimizando rendimento e prevenção de lesões.

"É um orgulho de representar a maior instituição do futebol, que está confiando no meu trabalho, e uma responsabilidade contribuir para o crescimento e a performance da nossa seleção. Mais do que um reconhecimento pessoal, vejo essa oportunidade como um reflexo do trabalho coletivo que realizamos diariamente no Ceará e, mais integradamente, no CESP (Centro de Saúde e Performance). Minha equipe do refeitório à nutrição, da base ao profissional, trabalha diariamente com dedicação, profissionalismo e compromisso com o desenvolvimento dos nossos atletas, sou grata a todos, pois sozinha não se constrói nada", afirmou.

QUEM É CAMILA MAZETTO

Legenda: Camila Mazetto fala sobre preparação física do Ceará e adaptações no cardápio dos atletas Foto: Mauro Jeferson/Divulgação/Ceará

Catarinense natural de pequena Treze Tílias, cidade do interior de Santa Catarina, Camila Mazetto é nutricionista graduada pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense) com mais de 14 anos de experiência no futebol. Antes de chegar ao Ceará, passou pelo Criciúma, onde participou do acesso a Série A em 2012 e do título do Campeonato Catarinense em 2013.

No Ceará desde 2016, participou de conquistas como títulos da Copa do Nordeste em 2020 e 2023, do Campeonato Cearense 2017, 2018, 2024 e 2025, além dos acessos à Série A do Campeonato Brasileiro em 2017 e 2024.

Atualmente, é gestora de nutrição do Alvinegro, com atuação integrada junto aos demais setores do CESP.