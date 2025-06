Biometria facial no PV será implementada até o fim de setembro; veja cronograma

A biometria facial deve ser instalada completamente no Estádio Presidente Vargas até o dia 30 de setembro de 2025. O prazo foi estabelecido nesta segunda-feira (9), em audiência pública com a presença do Ministério Público do Ceará, de representantes da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel), dos clubes, da FCF e da polícia. Até lá, a praça esportiva poderá receber eventos esportivos desde que cumpra o acordado, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Na última terça-feira (3), o Nudtor (Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor) recomendou a suspensão da realização de jogos no estádio até que a Prefeitura de Fortaleza, responsável pela praça esportiva, comprovasse a implementação do sistema de reconhecimento facial. Com isso, o local vai poder receber eventos organizados pela Federação Cearense de Futebol (FCF) e pal Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O pedido segue determinação da Lei Geral do Esporte (Lei n° 14.597/2023), que versa que os estádios brasileiros com capacidade superior a 20 mil pessoas devem instalar a biometria como método de acesso até o dia 15 de junho. Como o PV já está em processo de implementação da tecnologia, um cronograma foi estabelecido.

Prazos:

Setor laranja deve receber a tecnologia até o dia 1º de julho;

Setor azul deve receber a tecnologia até o dia 8 de julho;

Setor amarelo deve receber a tecnologia até o dia 15 de julho.

Setor social e ajustes: instalação completa até 8 de agosto.

A partir daí, o equipamento deverá passar por uma série de testes e realizar ajustes necessários até o dia 30 de setembro. Caso os trabalhos não tenham sido concluídos na data autorizada, a praça esportiva não poderá receber jogos com público.

Além dos promotores Edvando França e André Barbosa, representantes do MPCE, participaram Anderson Pinheiro, secretário de Esporte (Secel), Maria Edna Ferreira, coordenadora Jurídica da Secel; Bruno Alves, administrador do estádio, Neivaldo Júnior (diretor de competições da FCF), além de representantes da Polícia Militar e dos clubes Ceará, Fortaleza e Ferroviário.