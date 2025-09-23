Diário do Nordeste
Benevenuto inicia transição no Fortaleza e deve ganhar condição de jogo em breve

Zagueiro estava lesionado desde que retornou do empréstimo e trabalha recuperação

Escrito por
Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Ian Laurindo* brenno.reboucas@svm.com.br , fernanda.alves@svm.com.br e ian.laurindo@svm.com.br
(Atualizado às 14:50)
Jogada
Legenda: Defensor retornou do empréstimo já lesionado e trabalha recuperação para retornar em breve aos gramados
Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

Reintegrado ao elenco do Fortaleza na última janela de transferências (estava emprestado ao Criciúma), o zagueiro Marcelo Benevenuto iniciou transição e já fez trabalhos em campo com o restante do elenco tricolor no treino da segunda-feira (22). Ele retornou ao Pici com uma lesão na coxa direita, deu sequência ao tratamento com o departamento médico do Leão e cumpre fase final da recuperação.

O defensor teve a lesão confirmada em 27 de agosto, pelo departamento médico do Criciúma. A imprensa catarinense informou à época que o grau da lesão era 2, mas não houve confirmação por parte do Fortaleza. No dia 12 de setembro o clube divulgou um boletim oficial em formato de vídeo com o médico Cláudio Maurício, comunicando que Benevenuto havia feito novos exames de imagem e havia uma programação com preparação física, fisiologia e fisioterapia para que ele retornasse aos gramados em breve.

Após 26 dias de tratamento, portanto, a volta de Benevneuto fica mais próximo. O Diário do Nordeste apurou que a transição do zagueiro deve ser rápida e é possível que ele ganhe condição de jogo para a partida de sábado contra o Sport, pela Série A do Brasileiro. Neste duelo, o Tricolor não contará com Brítez, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Benevenuto tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026. Ele não joga pelo Leão desde janeiro do ano passado, mas soma 140 partidas com a camisa tricolor.

