Barceló lamenta sequência negativa do Ceará: 'conseguimos bem menos pontos do que precisávamos'

O atacante uruguaio Facundo Barceló, do Ceará, falou sobre a sequência negativa do Vovô na Série B. Nos últimos 7 jogos, o Alvinegro de Porangabussu conquistou apenas uma vitória, derrotado em outras cinco oportunidades. Com essa sequência de resultados desfavoráveis, o clube cearense acabou caindo para a 13ª posição na tabela, ficando a 5 pontos de distância do G-4 e a, apenas, 3 pontos do Z-4.

“Vimos de uma sequência em que conseguimos bem menos pontos do que precisávamos. Quatro pontos de 21 disputados é muito pouco, mas permanecemos a cinco pontos do G4. Temos que aproveitar isso. Porém, temos que ter consciência de que não podemos mais perder pontos. Durante essa má sequência os adversários que estavam acima ganharam e aumentaram essa diferença. Necessitamos da vitória, pois está sendo um torneio muito parelho e, se conseguirmos algumas vitórias seguidas, podemos retornar a briga no G4” Facundo Barceló Atacante do Ceará Sporting Club

Buscando se recuperar na competição, o Ceará viaja até Florianópolis para enfrentar o Avaí, na próxima sexta-feira (19), às 19h. Após o confronto contra o Leão da Ressacada, que atualmente está na 5ª posição na tabela da Série B, o Vovô terá, apenas, mais 3 jogos até o fim do primeiro turno da competição. Com isso, Barceló destaca a importância em vencer o Avaí na Ressacada.

“O Avaí vem fazendo um bom torneio e nós estamos precisando muito da vitória. É um rival que está acima de nós, então se ganharmos conseguiremos cortar a distância que hoje é de cinco pontos, sobretudo, conseguiríamos sair dessa sequência de resultados que não estão sendo favoráveis. Será um jogo difícil, o Avaí tem muita força em casa e nós só conseguimos uma vitória como visitante, então é algo que também temos que mudar, pois se quisermos lutar pelo acesso temos que ganhar como visitante”, disse Barceló.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.