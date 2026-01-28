Atlético-MG x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Palmeiras entram em campo pela primeira rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (20). As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV.

O Galo chega embalado após superar o Cruzeiro no último domingo, no estadual. A equipe comandada por Sampaoli vem numa sequência com quatro jogos e uma vitória na competição. Apesar disso, está em terceiro na disputa.

O Verdão, vice-campeão da disputa em 2025, vai em busca de começar a edição deste ano com pé direito. A competição é prioridade da equipe comandada por Abel Ferreira. O grupo estará completo para a estreia.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO: Everson; Preciado (Natanael ou Igor Gomes), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Hulk e Dudu.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Vitor Roque (Sosa) e Flaco López.

FICHA TÉCNICA

Atlético x Palmeiras

Data e hora: 28/01, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV