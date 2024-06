Athletic/MG x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (15), às 19h30, contra o Athletic/MG, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), em jogo pela 9ª rodada da Série C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Zapping

PALPITE PARA O JOGO

inter@

COMO CHEGA O FERRÃO

O Tubarão da Barra vem de derrota por 1 a 0 fora de casa para o Botafogo/PB no Almeidão, em João Pessoa, e joga mais uma vez fora de casa buscando a recuperação na Série C. E se encarou o líder na rodada passada, agora o desafio é contra o 2º colocado.

O time mineiro tem 18 pontos em 7 jogos e só está atras do time paraibano na tabela. O Ferrão tem 7 pontos e está na 14ª colocação, 4 do G8.

Para o confronto, o técnico Paulinho Kobayashi contará com o retorno do lateral-esquerdo Matheus Silva, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Mas o técnico também terá dois desfalques, expulsos no jogo passado: o zagueiro Alisson e o lateral Igor Dutra.

O Ferrão terá mais baixas, de jogadores que deixaram o clube esta semana: o goleiro Rafael Mariano e os meias Felipinho e Leo Rafael.

Segundo nota oficial do clube, o goleiro alegou problemas particulares para o departamento de futebol e o caso está com o departamento jurídico, Felipinho teve rescisão de contrato formalizada após conversa com a comissão técnica, e Leo não mais compareceu aos treinamentos e o caso já foi informado à diretoria do Ceará Sporting Club, de onde veio emprestado.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic/MG:

Glauco, Ynaiã, Danilo Cardoso, Edson Miranda, Yuri, Diego Fumaça, Geovane, David Braga, Welinton Torrã, Paul Villero e Jonathas. Técnico: Roger Silva

Ferroviário:

Douglas Dias, Renan Luis, Geilson, Willian Rocha, Mattheus Silva, Ralph, Wilker, Romarinho, Marcelinho, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Athletic/MG x Ferroviário | Ficha Técnica

Competição: 9ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Arena Sicredi, em São João del Rei (MG)

Data: 15/06/2024

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf - MS

Assistente 1: Marcelo Grando - MS

Assistente 2: Luiz Fernando Viegas Colete - MS