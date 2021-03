Atacante Steven Mendoza é regularizado e já pode estrear pelo Ceará

O atacante Steven Mendoza está regularizado e já pode estrear pelo Ceará na temporada de 2021. O nome do colombiano foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (10), ficando à disposição do técnico Guto Ferreira.

O processo demorou mais por se tratar de uma transferência internacional - o atleta estava no Amiens, da França. Assim, a diretoria alvinegra agiu rápido para deixar o jogador apto para atuar.

Steven Mendoza tinha contrato no exterior e aceitou a proposta do Vovô, firmando vínculo até o fim de 2023. Nos moldes da negociação, se tornou a 2ª compra mais cara da história do clube.

Com passagens por Bahia e Corinthians, se destaca pela velocidade. Em campo, atua pelas pontas do sistema ofensivo.