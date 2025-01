Ceará se reapresenta nesta sexta-feira: veja elenco para 2025

A temporada 2025 inicia para o Ceará oficialmente nesta sexta-feira (3), com a apresentação geral em Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu. O Alvinegro terá muitas caras novas para a temporada, já que anunciou 12 contratações. Sob o comando de Léo Condé, o grupo se reapresenta com 80% dos atletas que vão compor o elenco para 2025.

O Ceará contratou: Keiller (goleiro), Eder, Marllon e Willian Machado (zagueiros), Dieguinho (lateral-direito), Nicolas (lateral-esquerdo), Fernando Sobral e Matheus Araújo (meio-campistas), Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique (atacantes).

Alguns deles não foram anunciados oficialmente, por isso não devem se reapresentar nesta sexta-feira, como são os casos de Keiller, Eder, Fernando Sobralm Galeano e Pedro Henrique.

O Vovô estreia na temporada no dia 18, contra o Tirol, no PV, na abertura do Campeonato Cearense.

Legenda: O Ceará conta com um grupo com remanescentes, como Lourenço, mas muitas caras novas Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Avaliações

O dia será marcado por exames médicos e avaliações físicas do elenco. Os atletas passarão por coletas de creatina quinase (CK), exames cardiológicos e avaliações com o departamento médico e a preparação física. O elenco será dividido em três grupos, que alternarão as atividades entre manhã e tarde.

Elenco quase formado

Ao todo, mais de 80% dos atletas que comporão o elenco do Ceará em 2025 participarão da apresentação oficial.

O período de atividades seguirá durante o final de semana. No sábado, os atletas participarão de uma nova rodada de baterias de exames e treinarão em Carlos de Alencar Pinto.

No domingo, parte dos atletas serão oficialmente apresentados à torcida em participação na Feijoada da Arrancada.

Elenco do Ceará para 2025

Goleiros

Bruno Ferreira, Fernando Miguel e Richard

Zagueiros

David Ricardo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio Marllon, Ramon Menezes, Eder e Willian Machado

Laterais-Direitos

Rafael Ramos e Dieguinho

Laterais-Esquerdos

Eric Melo e Nicolas

Meio-campistas

Fernando Sobral, Jorge Recalde, Lourenço, Lucas Mugni, Matheus Araújo e Richardson

Atacantes

Aylon, Bruno Tubarão, Caio Rafael, Erick Pulga, Fernandinho, João Victor, Lucas Rian, Galeano e Saulo Mineiro