Athlético-PR x Ferroviário: confira horário e onde assistir

O Ferroviário faz sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (3), diante do Athlético-PR, às 21h45 (de Brasília), no estádio José Liberatti, em Osasco. As equipes fazem parte do Grupo 17, junto com Audax (SP) e Mazagão (AP).

Essa será a primeira participação do time cearense no torneio. Já o time do Paraná vem de campanhas sólidas. O Furacão teve sua melhor campanha na Copinha no ano de 2009, quando terminou como vice-campeão, perdendo para o Corinthians. O rubro-negro foi ainda semifinalista em 2007 e 2012.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Youtube do Paulistão.

FICHA TÉCNICA | ATHLÉTICO-PR X FERROVIÁRIO

Competição: 1ª rodada do Grupo 17 da Copinha.

Hora: 21h45 (de Brasília).

Local: Estádio José Liberatti, em Osasco.