Veja o que se sabe sobre o acidente envolvendo Rodrigo Garro, jogador do Corinthians indiciado por homicídio culposo

O meia Rodrigo Garro, destaque do Corinthians em 2024, tornou-se personagem de um grave acidente de trânsito em La Pampa, na Argentina, durante a madrugada de sábado (4). Ele passou por audiência de custódia e foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A informação é do ge.

A vítima foi o motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. Segundo o promotor Francisco Cuenca, o homem estava sem capacete, mas apenas as imagens de câmeras de segurança ajudarão a esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Garro dirigia uma caminhonete RAM e estava acompanhado do jogador Facundo Castelli, do Emelec. A colisão ocorreu em um cruzamento, com relatos de que a moto se chocou no lado do passageiro do veículo conduzido pelo jogador. O teste de alcoolemia indicou 0,54g de álcool no sangue de Garro, abaixo do limite agravante, de 1g.

Após a audiência, a atleta foi liberado e deve retornar ao Brasil na segunda-feira (6), já que não deve haver exigência para que ele permaneça na Argentina durante as investigações. Isso, contudo, só será confirmado neste domingo (5).

O meia deve se apresentar ao elenco do Corinthians após as férias, na terça (7), no CT Joaquim Grava.

Pós-depoimento

Fontes próximas ao Corinthians afirmam que Garro está abalado e tem oferecido apoio à família da vítima. O clube acompanha o caso, mantendo contato com a defesa do jogador.

Desde o acidente, Garro adotou uma postura mais reservada, apagando uma de suas redes sociais. Ele divulgou uma nota por meio de seu advogado, que foi veiculada no Jornal Nacional e que pode ser lida abaixo.

Nota da defesa de Rodrigo Garro:

Por meio desta nota, informamos que, na noite do incidente, Rodrigo Garro conduzia seu veículo pela via principal quando houve uma colisão com uma motocicleta no lado direito de seu carro, correspondente ao lado do passageiro.

Após o ocorrido, o jogador permaneceu no local, prestou os esclarecimentos iniciais às autoridades competentes e foi liberado. Ele aguarda a audiência marcada para este domingo, onde serão analisados os fatos e definidos os próximos passos da investigação.

O jogador lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares do motociclista, reafirmando seu compromisso em colaborar integralmente com as investigações em curso.

Atenciosamente,

David Diván