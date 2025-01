Copinha 2025: Fortaleza divulga lista de inscritos; veja nomes

O Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (3), a lista de atletas que irão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 29 atletas inscritos, o Leão relacionou 25 para a competição que teve início nesta quinta-feira (2). Os garotos do Sub-20 do Pici fazem sua estreia neste domingo (5), diante do Carajás-PA.

O Fortaleza é a equipe cearense com mais participações no torneio, além de ter alcançado também a melhor campanha entre os cearenses (junto com Floresta), quando chegou às quartas de final de 2023.

Na última temporada o Sub-20 do Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta e foi o semifinalista do Campeonato Brasileiro.

Além do Fortaleza, Ceará, Floresta, Ferroviário e Tirol também representam o estado no torneio de bases.

CONFIRA OS INSCRITOS:

Goleiros: Murilo D’angelo, Luizão, Eduardo Salvador e Marcelo Catto;

Murilo D’angelo, Luizão, Eduardo Salvador e Marcelo Catto; Zagueiros: Gustavo Mancha, Tony Lucas, João Vitor Fuhr, Guilherme Cristovam e Kauã Rocha;

Gustavo Mancha, Tony Lucas, João Vitor Fuhr, Guilherme Cristovam e Kauã Rocha; Laterais: Kaiky, Gustavo Nobre, Pedro Alves, Arthur e Guilherme Moura;

Kaiky, Gustavo Nobre, Pedro Alves, Arthur e Guilherme Moura; Meio-campistas: Fabrício, Bruninho, Michel, Joel Reyes, Gabriel Cunha, Lucas Emanoel e Tavinho;

Fabrício, Bruninho, Michel, Joel Reyes, Gabriel Cunha, Lucas Emanoel e Tavinho; Atacantes: Kauê Canela, Landerson, Michael Quarcoo, Breno Alan, Robinho, Daniel, Lucca Prior e Caio Wesley.