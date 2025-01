Pelo 4º ano seguido, Ferroviário inicia ano com jogos eliminatórios pelo Nordestão

A temporada 2025 do Ferroviário já começa com um jogo decisivo, de caráter eliminatório. O Ferrão estreia em competições oficiais no dia 4, pela 1ª Eliminatória da Pré-Copa do Nordeste, em jogo único neste sábado (3), contra o Santa Cruz/RN, às 19h30 no Presidente Vargas.

Se vencer, o Tubarão da Barra está na 2ª Eliminatória da Pré-Copa do Nordeste, mas se for derrotado, já estará eliminado do certame.

Será a 4ª vez seguida que o Tubarão da Barra inicia a temporada com jogos decisivos pela Copa do Nordeste. E nos três anos anteriores, o Ferrão teve resultados distintos.

Legenda: O Ferroviário jogará pelo 4º ano seguido a Eliminatória da Copa do Nordeste Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Ferrão na Pré-Copa do Nordeste

2022 (Eliminado na 2ª Fase Prévia)

Ferroviário 4x0 Juazeirense

Floresta 1x1 Ferroviário (4x3 pênaltis)

2023 (Avançou para Fase de Grupos)

Ferroviário 1x1 ASA (4x3 nos pênaltis)

Confiança 0x0 Ferroviário (4x5 nos pênaltis)

2024 (Eliminado na 1ª Fase Prévia)

Ferroviário 1x1 ASA (0x3 nos pênaltis)

Preparativos

Legenda: O Ferroviário já estreia na temporada no dia 4 Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Para a temporada 2025, o Ferrão chega de técnico novo, o português Tiago Zorro e um elenco reformulado. São nove reforços: Silvado e João Vitor (goleiros), Lucas Ramires e Jefão (zagueiros), Yohan (lateral-direito), Carlos Junio e Pablo Alves (laterais-esquerdos), Willyam Maranhão (volante) e Christian Eto’o (atacante).

Os remanescentes também são 9, que foram campeões da Taça Fares Lopes: João Cubas e Wesley Junio (zagueiros), Rikelmy (lateral-direito), Gharib e Janeudo (meio-campistas), e Ciel, Kiuan, Allanzinho e Rodrigo Fuzil (atacantes).