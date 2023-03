Arthur Cabral marca o 6º gol em sete jogos e sela vitória da Fiorentina diante da Cremonese

Arthur Cabral segue em boa sequência na Fiorentina. Cria da base do Ceará, o centroavante marcou o sexto gol nos últimos sete jogos em que atuou pela equipe italiana. Dessa vez, contribuiu com a vitória por 2 a 0 diante da Cremonense, na Série A. O duelo ocorreu neste domingo (12), no Estádio Gionvanni Zini.

O jogador entrou como titular e tem sido um dos responsáveis pela recuperaço da equipe italiana na primeira divisão da Série A. Rolando Mandragora marcou o primeiro da equipe ainda no primeiro tempo. No segundo, foi a vez do jogador dar assistência para o tento de Arthur aos cinco minutos.

Este foi o 11º do ex-atleta do Ceará e do Palmeiras na temporada. Ao todo, ele disputou 32 partidas. O centroavante é o artilheiro da equipe no campeonato nacional com seis gols marcados.

Numa sequência de três vitórias seguidas na elite do futebol italiano, a Fiorentina está em 11º na tabela e soma 34 pontos. No entanto, o foco do time comandado por xx é a Conference League.