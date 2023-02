Ex-Ceará, Arthur Cabral marca duas vezes em vitória da Fiorentina pela Uefa Conference League

O atacante brasileiro Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, marcou dois gols na goleada de 4x0 da Fiorentina sobre o Braga de Portugal, fora de casa, pela Uefa Conference League, nesta quinta-feira (16). A partida foi a de ida do playoff de acesso para as Oitavas de Finais da competição. O jogo de volta será em Florença.

O primeiro de Arthur foi um golaço: aos 34, ele matou no peito uma bola que recebeu na lateral, driblou o marcador e soltou a bomba de primeira. Aos 45, numa bola roubada por Ikoné, Rei Arthur só empurrou para o gol.

Legenda: Arthur entrou na etapa final para definir a goleada da Fiorentina por 4 a 0 Foto: Divulgação / Fiorentina

Com 26 jogos e sete gols marcados na temporada, Arthur garante que o pensamento dele é seguir trabalhando em prol da conquista de um título pela Viola.

"Foi mais fácil do que esperava, mas saímos na frente do resultado e a expulsão deixou tudo mais fácil. Permitiu construir um bom resultado e criar conforto, mas no futebol acontece de tudo e não podemos vacilar. Braga e Fiorentina são boas equipas. Pensamos em chegar à final desde o começo e este resultado dá-nos confiança para seguir em frente na competição", atirou, em declarações ao jornal Record, de Portugal.