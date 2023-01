Arthur Cabral marca no empate da Fiorentina, e torcedores do Ceará relembram gol marcado em 2018

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, marcou no empate em 1 a 1 da Fiorentina contra o Monza nesta quarta-feira (4) pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O brasileiro, de 24 anos, balançou as redes aos 19 minutos do 1° tempo, após receber passe do defensor Lucas Martínez Quarta e superar o goleiro Di Gregorio.

Veja gol marcado por Arthur Cabral vs Monza

A arrancada de Arthur Cabral e a finalização para abrir o marcador para a Viola, fez torcedores do Ceará relembrarem o gol assinalado pelo atacante em 2018, atuando pelo Alvinegro de Porangabuçu contra a Chapecoense, na Arena Castelão, em duelo válido pela 27ª rodada da Série A.

Veja gol marcado por Arthur Cabral vs Chapecoense

Campeonato Brasileiro 2018 - Série A - 2º Turno - 27ª Rodada



Ceará 3 x 1 Chapecoense



Gol: Arthur Cabral



🎥 Vozão TV#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/oaSKEuOS0D — Todo dia um golaço do Ceará SC (@golacosCSC) June 21, 2020

Na época, o atacante finalizou a temporada como o artilheiro do Ceará na temporada, com 24 gols em 55 partidas. No ano seguinte, foi negociado com o Palmeiras por R$ 5 milhões.

Temporada de Arthur Cabral

O brasileiro soma 20 partidas na temporada pela Fiorentina, com cinco gols marcados e uma assistência assinalada. No time de Vincenzo Italiano, Arthur Cabral disputa posição com o sérvio Luka Jović.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil