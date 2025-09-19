Castelão terá estacionamento reduzido em Ceará x Bahia

O estacionamento da Arena Castelão terá vagas reduzidas neste sábado (20) para o jogo entre Ceará x Bahia. O confronto está marcado para 16h (de Brasília), pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro.

Em nota oficial, o clube alvinegro comunicou que a motivação é a desmontagem da estrutura da festa do show "Aviões Fantasy", realizada no último sábado (13). Assim, o total de vagas disponíveis será 2.600, somando áreas cobertas e externas - sendo que uma parte do lado externo está interditada.

Para reduzir transtornos, o clube orienta aos torcedores que adquirirem antecipadamente o ticket de estacionamento nas Lojas Vozão ou pelo site vozaotickets.com, ou aplicativo Ceará SC App.

Na tabela de classificação do Brasileirão, o Ceará está na 11ª colocação, com 27 pontos. Já o Bahia é o 6º colocado, com 36.