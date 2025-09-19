Diário do Nordeste
Erick Pulga enfrenta o Ceará? Veja provável escalação do Bahia

Rogério Ceni tem desfalques para clássico nordestino na Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Erick Pulga, ex-Ceará, é um dos destaques do Bahia, mas tem sofrido com lesões ao longo da temporada 2025
Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia/@therafao

O Bahia deve ter oito desfalques contra o Ceará, neste sábado (20), pela Série A do Brasileirão. Alguns são considerados titulares do técnico Rogério Ceni, como o zagueiro David Duarte, o meio-campista Caio Alexandre e os atacantes Ademir e Erick Pulga.

  • Ademir: transição
  • Caio Alexandre: transição
  • Erick: transição
  • Kanu: transição
  • Ruan Pablo: transição
  • David Duarte: lesionado
  • Erick Pulga: lesionado
  • João Paulo: lesionado

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o jovem atacante Tiago, xodó da torcida do Bahia, que voltou a treinar após se recuperar de entorse no joelho, de acordo com informações do ge Bahia. Ele deve iniciar no banco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

Diante das ausências, o técnico Rogério Ceni deve escalar a seguinte equipe titular do Bahia contra o Ceará: Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô é o 11º, com 27 pontos, enquanto o Bahia, que tem 36, está na sexta colocação.

