Erick Pulga enfrenta o Ceará? Veja provável escalação do Bahia

O Bahia deve ter oito desfalques contra o Ceará, neste sábado (20), pela Série A do Brasileirão. Alguns são considerados titulares do técnico Rogério Ceni, como o zagueiro David Duarte, o meio-campista Caio Alexandre e os atacantes Ademir e Erick Pulga.

Ademir: transição

Caio Alexandre: transição

Erick: transição

Kanu: transição

Ruan Pablo: transição

David Duarte: lesionado

Erick Pulga: lesionado

João Paulo: lesionado

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o jovem atacante Tiago, xodó da torcida do Bahia, que voltou a treinar após se recuperar de entorse no joelho, de acordo com informações do ge Bahia. Ele deve iniciar no banco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

Diante das ausências, o técnico Rogério Ceni deve escalar a seguinte equipe titular do Bahia contra o Ceará: Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô é o 11º, com 27 pontos, enquanto o Bahia, que tem 36, está na sexta colocação.