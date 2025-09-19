Os desfalques e a provável escalação do Ceará contra o Bahia
Léo Condé terá que mudar o time para o jogo da Série A
O Ceará deve ter seis desfalques para a partida contra o Bahia, neste sábado (20), pela Série A do Brasileirão. A lista de ausências cresceu com três jogadores suspensos após o jogo contra o Vasco, na última rodada. Das seis baixas, quatro são considerados titulares.
- Marcos Victor (ZAG): pertence ao Bahia
- Matheus Bahia (LE): pertence ao Bahia
- Fabiano Souza (LD): suspenso pelo 3º amarelo
- Richardson (VOL): suspenso pelo 3º amarelo
- Lucas Mugni (MEI): lesão na coxa
- Rodriguinho (ATA): expulso
Matheus Bahia, Fabiano Souza e Richardson são titulares incontestáveis do Ceará, enquanto Marcos Victor tem passado a assumir a vaga de Marllon a partir das últimas rodadas. Lucas Mugni e Rodriguinho atualmente são reservas do Vovô.
Diante das ausências, o técnico Léo Condé deve escalar o Ceará assim: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.
Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô é o 11º, com 27 pontos, enquanto o Bahia, que tem 36, está na sexta colocação.