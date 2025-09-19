Os desfalques e a provável escalação do Ceará contra o Bahia

O Ceará deve ter seis desfalques para a partida contra o Bahia, neste sábado (20), pela Série A do Brasileirão. A lista de ausências cresceu com três jogadores suspensos após o jogo contra o Vasco, na última rodada. Das seis baixas, quatro são considerados titulares.

Marcos Victor (ZAG): pertence ao Bahia

Matheus Bahia (LE): pertence ao Bahia

Fabiano Souza (LD): suspenso pelo 3º amarelo

Richardson (VOL): suspenso pelo 3º amarelo

Lucas Mugni (MEI): lesão na coxa

Rodriguinho (ATA): expulso

Matheus Bahia, Fabiano Souza e Richardson são titulares incontestáveis do Ceará, enquanto Marcos Victor tem passado a assumir a vaga de Marllon a partir das últimas rodadas. Lucas Mugni e Rodriguinho atualmente são reservas do Vovô.

Legenda: O lateral-direito Fabiano Souza está suspenso e não poderá defender o Ceará contra o Bahia. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Diante das ausências, o técnico Léo Condé deve escalar o Ceará assim: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô é o 11º, com 27 pontos, enquanto o Bahia, que tem 36, está na sexta colocação.