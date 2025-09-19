Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Os desfalques e a provável escalação do Ceará contra o Bahia

Léo Condé terá que mudar o time para o jogo da Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Richardson é um dos desfalques do Ceará para o jogo contra o Bahia, pela Série A.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará deve ter seis desfalques para a partida contra o Bahia, neste sábado (20), pela Série A do Brasileirão. A lista de ausências cresceu com três jogadores suspensos após o jogo contra o Vasco, na última rodada. Das seis baixas, quatro são considerados titulares.

  • Marcos Victor (ZAG): pertence ao Bahia
  • Matheus Bahia (LE): pertence ao Bahia
  • Fabiano Souza (LD): suspenso pelo 3º amarelo
  • Richardson (VOL): suspenso pelo 3º amarelo
  • Lucas Mugni (MEI): lesão na coxa
  • Rodriguinho (ATA): expulso

Matheus Bahia, Fabiano Souza e Richardson são titulares incontestáveis do Ceará, enquanto Marcos Victor tem passado a assumir a vaga de Marllon a partir das últimas rodadas. Lucas Mugni e Rodriguinho atualmente são reservas do Vovô.

Foto de Fabiano Souza, jogador do Ceará, durante jogo contra o Fortaleza. Ele está suspenso e não poderá defender o Ceará contra o Bahia.
Legenda: O lateral-direito Fabiano Souza está suspenso e não poderá defender o Ceará contra o Bahia.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Diante das ausências, o técnico Léo Condé deve escalar o Ceará assim: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô é o 11º, com 27 pontos, enquanto o Bahia, que tem 36, está na sexta colocação.

Assuntos Relacionados
Movimento de carros na Arena Castelão

Jogada

Castelão terá estacionamento reduzido em Ceará x Bahia

A partida ocorre neste sábado (20), às 18h30, pela Série A

Alexandre Mota Há 48 minutos
Raphael Veiga em ação pelo Palmeiras

Jogada

Palmeiras deve poupar contra Fortaleza; veja escalação

A partida ocorre neste sábado (20), às 21h, no Allianz Parque

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Erick Pulga, jogador do Bahia, comemorando gol durante partida. Ex-Ceará, ele é um dos destaques do Bahia, mas tem sofrido com lesões ao longo da temporada 2025

Jogada

Erick Pulga enfrenta o Ceará? Veja provável escalação do Bahia

Rogério Ceni tem desfalques para clássico nordestino na Série A

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Richardson, jogador do Ceará, durante aquecimento no Castelão. Ele é um dos desfalques do Ceará para o jogo contra o Bahia, pela Série A.

Jogada

Os desfalques e a provável escalação do Ceará contra o Bahia

Léo Condé terá que mudar o time para o jogo da Série A

Daniel Farias Há 2 horas
Foto do piloto da Red Bull, Max Verstappen, que venceu a última corrida da Fórmula 1, em Monza (ITA), e agora quer ir bem nos treinos no Azerbaijão, em Baku

Jogada

Treino livre da Fórmula 1 no Azerbaijão: veja horários

Confira também onde assistir aos treinos da F1 2025

Daniel Farias 19 de Setembro de 2025
Foto de Malcom, jogador do Al-Hilal, que entra em campo nesta sexta-feira (19) pelo Campeonato Saudita

Jogada

Jogos de hoje na TV: onde assistir nesta sexta-feira (19)

Confira as partidas e transmissões de 19 de setembro de 2025

Daniel Farias 19 de Setembro de 2025