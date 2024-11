Árbitro e VAR de lances polêmicos contra o Fortaleza são convidados a depor na CPI das apostas

A Comissão Parlamentar de Apostas Esportivas convidou o árbitro Pablo Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon, envolvidos em marcações polêmicas contra o Fortaleza em partida contra o Palmeiras, para depor na CPI. Abatti Abel foi o árbitro principal da partida e Pablo Ramon operou o VAR.

A dupla foi afastada pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no último domingo (27), após a entidade admitir erro na marcação de pênalti que resultou no segundo gol do Leão. A partida, disputada no Allianz Parque, terminou 2x2, com o Leão também reclamando da marcação do primeiro pênalti.

Legenda: Árbitro Ramon Abatti Abel durante jogo entre Palmeiras e Fortaleza Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Outros cinco árbitros que também protagonizaram lances polêmicos na mesma rodada (31ª) foram afastados e também convidados a prestar depoimento: Bráulio da Silva Machado, Diego Pombo Lopez, Flávio Rodrigues de Souza, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Cláudio Rocha Filho.

Veja também Jogada CEO do Fortaleza ironiza arbitragem por pênaltis em jogo com o Palmeiras Jogada Vojvoda alfineta CBF por pênaltis em Palmeiras x Fortaleza: ‘Não podemos controlar a arbitragem’ Jogada CBF divulga áudio do VAR de pênalti marcado contra o Fortaleza em jogo com o Palmeiras Jogada CBF afasta árbitro de Palmeiras x Fortaleza após pênaltis polêmicos na Série A

No documento, assinado pelo senador Eduardo Girão (NOVO), o qual o Diário do Nordeste teve acesso, foi justificada a convocação dos árbitros: "Dentro de todas as polêmicas que o árbitro de vídeo vem provocando entre as agremiações que participam da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, cabe uma discussão mais aprofundada dos métodos e critérios utilizados por essa ferramenta.”

O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivasé investigar atos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Ela foi criada para identificar possíveis fraudes no futebol brasileiro entre 2022 e 2023.