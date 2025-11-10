Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após fala machista de Ramón Díaz, Ceará anuncia ingressos promocionais para mulheres

Clubes se enfrentam na próxima quinta-feira (20) e torcedoras alvinegras vão pagar somente a meia-entrada

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 14:28)
Jogada
Legenda: Ceará lança ingressos promocionais para jogo contra o Internacional e reforça "Lugar de mulher é na Arena Vozão"
Foto: Kid Júnior / SVM

Após fala machista do treinador Ramón Díaz do Internacional, o Ceará anunciou a promoção de ingressos para mulheres para o confronto entre os times, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as torcedoras alvinegras terão que pagar apenas a meia para assistir ao jogo na Arena Castelão na próxima quinta-feira (20), às 21h30.

Em entrevista coletiva pós jogo entre Internacional e Bahia, parida que acabou emptada por 2 a 2 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o argentino de 66 anos falou a seguinte afirmação sobre um lance que o Colorado teve gol anulado: "Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, se passe isso, o que aconteceu hoje. Porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens”, disse o experiente comandante do time gaúcho. Vale ressaltar que o Inter não vive bom momento na Série A, com Ramón balaçando no cargo enquanto a equipe luta contra o rebaixamento com 37 pontos e ocupando a 15ª colocação na tabela.

Já o Ceará, diferente do Internacional, vem de resultados positivos, tendo empatado com o Fortaleza e mantido o tabu sobre o maior rival e venceu o Corinthians por 1 a 0 na capital paulista neste domingo (9). Com isso, a expectativa de um bom público na Arena Castelão é alta tendo em vista a sinergia entre o clube a torcida, além da promoção "Lugar de mulher é na Arena Vozão" divulgada na manhã desta segunda-feira (10) para as torcedoras.

Os valores e o check-in para o duelo, entretanto, ainda não foram divulgados pelo clube cearense.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto

 

 

Assuntos Relacionados
Foto de mulheres na torcida do Ceará

Jogada

Após fala machista de Ramón Díaz, Ceará anuncia ingressos promocionais para mulheres

Clubes se enfrentam na próxima quinta-feira (20) e torcedoras alvinegras vão pagar somente a meia-entrada

Ian Laurindo* Há 1 hora
Gastón Ávila fica caído no gramado após dividida em Fortaleza x Grêmio

Jogada

Fortaleza reclama da arbitragem no empate com Grêmio e promete cobrar CBF; veja nota

As equipes empataram em 2 a 2, neste domingo (9), na Arena Castelão

Alexandre Mota 10 de Novembro de 2025
Foto de jogadores do Ceará comemorando vitória sobre o Corinthians

Jogada

Jogadores do Ceará ganham folga após vitória sobre o Corinthians; veja quando será o próximo jogo

Série A do Brasileirão terá pausa por conta da Data Fifa do mês de novembro

Daniel Farias 10 de Novembro de 2025
Giovanni Augusto em ação pela Chapecoense

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025

Daniel Farias 10 de Novembro de 2025
Imagem mostra Godofredo Pepey vestindo luvas de boxe e roupas de treino, posando em academia de boxe com sacos de pancada ao fundo.

Jogada

Lutador cearense Godofredo Pepey morre aos 38 anos nos EUA

Ele estava preso desde julho, acusado de agredir e sequestrar a esposa.

Carol Melo e Marcos Moreira 10 de Novembro de 2025

Jogada

Fortaleza tem três suspensos para o jogo contra o Atlético-MG na quarta-feira

Tricolor de Aço faz jogo atrasado na quarta-feira, fora de casa, pela Série A

Vladimir Marques 09 de Novembro de 2025