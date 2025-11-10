Após fala machista de Ramón Díaz, Ceará anuncia ingressos promocionais para mulheres

Após fala machista do treinador Ramón Díaz do Internacional, o Ceará anunciou a promoção de ingressos para mulheres para o confronto entre os times, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as torcedoras alvinegras terão que pagar apenas a meia para assistir ao jogo na Arena Castelão na próxima quinta-feira (20), às 21h30.

Em entrevista coletiva pós jogo entre Internacional e Bahia, parida que acabou emptada por 2 a 2 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o argentino de 66 anos falou a seguinte afirmação sobre um lance que o Colorado teve gol anulado: "Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, se passe isso, o que aconteceu hoje. Porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens”, disse o experiente comandante do time gaúcho. Vale ressaltar que o Inter não vive bom momento na Série A, com Ramón balaçando no cargo enquanto a equipe luta contra o rebaixamento com 37 pontos e ocupando a 15ª colocação na tabela.

Já o Ceará, diferente do Internacional, vem de resultados positivos, tendo empatado com o Fortaleza e mantido o tabu sobre o maior rival e venceu o Corinthians por 1 a 0 na capital paulista neste domingo (9). Com isso, a expectativa de um bom público na Arena Castelão é alta tendo em vista a sinergia entre o clube a torcida, além da promoção "Lugar de mulher é na Arena Vozão" divulgada na manhã desta segunda-feira (10) para as torcedoras.

Os valores e o check-in para o duelo, entretanto, ainda não foram divulgados pelo clube cearense.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto