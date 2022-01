América-MG manifesta interesse em atacante Wellington Paulista, que pode deixar Fortaleza

O América-MG tem interesse na contratação do atacante Wellington Paulista, do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o clube mineiro fez contato com a cúpula tricolor sobre a situação do centroavante e prepara uma proposta para a transferência.

Nos últimos dias, o técnico do Coelho, Marquinhos Santos, manteve contato com o staff do jogador. Com vínculo até dezembro, o atacante de 37 anos participou de 50 partidas em 2021, com 12 gols.

A situação deve ser concretizada em breve. Para próxima temporada, o Leão anunciou a contratação do centroavante argentino Silvio Romero e tem mais seis nomes no setor: Robson, Ángelo Henríquez, Edinho, Depietri, Romarinho e Igor Torres.

Wellington Paulista chegou ao Pici em 2019. Com característica de liderança e potencial de artilheiro, soma 42 gols pela equipe, com 148 jogos. O América-MG busca um atacante para disputa da pré-Libertadores e tem avaliação positiva do atleta, que é experiente e pode ter uma saída facilitada.