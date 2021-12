Alvo do Fortaleza, Alan Franco é emprestado pelo Atlético-MG a time dos Estados Unidos

O meio-campista Alan Franco, que estava na mira do Fortaleza, foi emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos. O acerto foi oficialmente anunciado nesta terça-feira (21) pelo Atlético-MG, clube que detém os direitos econômicos do jogador.

O clube norte-americano pagou pelo empréstimo do jogador equatoriano. Segundo postagem do Galo nas redes socias, os valores serão mantidos em sigilo por acordo entre as partes.

O empréstimo irá até dezembro de 2022, com opção de compra no fim do período, com valor pré-fixado.

Nos últimos dias, o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, já havia explicado a situação do jogador, afirmando que seria muito difícil um acordo para a contratação.

Em 2021, o jogador de 23 anos participou de 21 partidas, entre o Galo e a seleção equatoriana. Na carreira, se firmou como destaque no Independiente Del Valle, sendo negociado com o futebol brasileiro por R$ 12,8 milhões, em contrato até 2024.

REFORÇOS NO FORTALEZA

O primeiro reforço oficialmente anunciado foi o equatoriano Anthony Landázuri, ex-Independiente del Valle-EQU. O jogador de 24 anos assinou até o fim de 2023 e atua como zagueiro e lateral direito.

O clube anunciou também o zagueiro colombiano Brayan Ceballos, de apenas 20 anos, e tem acerto com o também zagueiro Wagner Leonado, do Santos.