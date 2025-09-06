Diário do Nordeste
Com novo técnico, Fortaleza reintegra quatro jogadores afastados; saiba quais

Atletas já participam do primeiro treino sob comando de Palermo

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:58)
Jogada
Legenda: Os quatro atletas foram afastados do elenco tricolor após a eliminação da Libertadores para o Vélez
Foto: Reprodução / Redes socias

Deyverson, Martínez, Zé Welison e Magrão voltarão a treinar com o elenco do Fortaleza. Os atletas serão avaliados pelo novo treinador, Martín Palermo, que comandará seu primeiro treino neste sábado (6), às 16h, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Os atletas haviam sido afastados pelo ex-técnico Renato Paiva, no último dia 21 de agosto. Os jogadores haviam sido informados que não seriam utilizados após a eliminação na Libertadores, para o Vélez. Além dos quatro, o volante Ryan Guilherme também havia sido liberado pelo português e logo foi negociado com o Cruzeiro.

Palermo desembarcou em Fortaleza (CE) na tarde desta sexta-feira (5), para iniciar seu trabalho no Leão. A estreia dele no comando do Tricolor vai ocorrer somente no dia 13 de setembro, sábado. O duelo será contra o Vitória, na Arena Castelão. O argentino tem a missão de ajudar a livrar o Fortaleza do rebaixamento.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira

