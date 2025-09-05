Marcelo Paz sobre a chegada de Palermo ao Fortaleza: 'Nome de impacto, de peso, de grandeza'

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, recepcionou o novo técnico da equipe, Martín Palermo, e comentou sobre a chegada dele ao clube. O argentino de 51 anos será o 3º treinador leonino na temporada e chega com a missão de evitar o rebaixamento do Fortaleza.

"O Palermo traz um novo ânimo a todos, né? A recepção da torcida foi espetacular e cria realmente uma motivação diferente que o clube precisa nesse momento. A recepção dentro do vestiário muito boa também. Os jogadores gostaram muito da escolha do nome, do impacto, da grandeza do Palermo".

Marcelo Paz elogiou a trajetória dele como jogador e deposita esperanças no trabalho dele como treinador para salvar o Fortaleza.

"Um grande jogador que foi o maior artilheiro da história do Boca Júnior, jogou Mundial de fez gol em Mundial de Clubes, jogou Copa do Mundo. Um treinador que já tem 12 anos de história, né? Se lembra muito do Palermo jogador, mas como treinador já tem bons trabalhos, já tem trabalhos com equipes em situações parecidas com a do Fortaleza, com baixo aproveitamento e conseguiu entregar no final do ano com com resultado expressivo, seu último trabalho com o título pelo Olímpia, que é um clube grande no Paraguai".



Outros trechos da entrevista



Sobre a situação do Fortaleza na Série A

"É trabalhar muito jogo a jogo, né? Não adianta a gente olhar muito pra frente, tem que olhar para o jogo do Vitória. E aí eu já faço aquela convocação pro torcedor pra gente lotar o Castelão, pelo menos 40.000 pessoas dia 13, no sábado, né, para ter realmente uma força maior para criar aquela atmosfera sempre foi favorável ao Fortaleza e com esse trabalho novo, eu acredito muito que a gente vai conseguir jogo a jogo somar os pontos devagarinho, se aproximar das posições acima"

Escolha por Palermo

"A gente sabe que nessa reta final de campeonato a gente tinha que dar um passo, né, tomar uma atitude que nos desse mais possibilidade de conseguir o êxito. Então, a gente tinha que realmente pensar diferente, ousar, trazer um nome de impacto, de peso, de grandeza, né, para liderar esse processo da parte técnica com os jogadores para nos tirar dessa situação. Então, essa foi a coragem, a iniciativa. Em pouco tempo a gente fechou o nome dele, ele já está aqui, já vai dar treino amanhã. Então, a tentativa é essa. E que bom que foi extremamente bem recebida pelo nosso torcedor, que é peça chave nessa virada."