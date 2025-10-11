Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas

O Ferroviário Atlético Clube anunciou, neste sábado (11), que as atividades do clube foram temporariamente suspensas devido à presença de abelhas no Estádio Elzir Cabral. Nessa sexta-feira (10), atletas da equipe sub-20 e funcionários foram atacados pelos animais e precisaram de atendimento médico.

Em nota divulgada nas redes sociais, o time informou que o Corpo de Bombeiros, na noite de ontem, conseguiu controlar a situação e expulsar o enxame. Contudo, os animais voltaram a atingir pessoas no centro de treinamento na manhã de hoje, durante a preparação para o jogo da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza.

"Diante disso, e por orientação do Corpo de Bombeiros, as atividades precisaram ser novamente suspensas, resultando no adiamento da partida. O jogo da final foi realocado para este domingo (12), às 9h30, no Estádio Presidente Vargas, conforme decisão da Federação Cearense de Futebol", diz o comunicado do Ferroviário.

O Tubarão da Barra também destacou que a tradicional Festa do Dia das Crianças Coral, que seria realizada também neste domingo, às 8h, no centro de treinamento, precisará ser adiada.