Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas

Devido ao episódio, o jogo final do Campeonato Sub-20 foi adiado para este domingo (12)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: A Vila Elzir Cabral é a sede do Ferroviário, na Barra do Ceará
Foto: Divulgação/Ferroviário

O Ferroviário Atlético Clube anunciou, neste sábado (11), que as atividades do clube foram temporariamente suspensas devido à presença de abelhas no Estádio Elzir Cabral. Nessa sexta-feira (10), atletas da equipe sub-20 e funcionários foram atacados pelos animais e precisaram de atendimento médico.

Em nota divulgada nas redes sociais, o time informou que o Corpo de Bombeiros, na noite de ontem, conseguiu controlar a situação e expulsar o enxame. Contudo, os animais voltaram a atingir pessoas no centro de treinamento na manhã de hoje, durante a preparação para o jogo da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza.

"Diante disso, e por orientação do Corpo de Bombeiros, as atividades precisaram ser novamente suspensas, resultando no adiamento da partida. O jogo da final foi realocado para este domingo (12), às 9h30, no Estádio Presidente Vargas, conforme decisão da Federação Cearense de Futebol", diz o comunicado do Ferroviário.

Veja também

teaser image
Jogada

Campeão mundial, Italo Ferreira surfa na Leste-Oeste e treina na Beira-Mar em Fortaleza

teaser image
Jogada

Lateral do Fortaleza, Kauan Richard projeta duelo contra o Ferroviário na final do Cearense Sub-20

O Tubarão da Barra também destacou que a tradicional Festa do Dia das Crianças Coral, que seria realizada também neste domingo, às 8h, no centro de treinamento, precisará ser adiada.

"O Ferroviário reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com total prioridade ao bem-estar e à segurança de atletas, torcedores, crianças e visitantes, em conformidade com as orientações dos órgãos competentes", finaliza a nota.

Vítimas receberam alta

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que oito pessoas foram acolhidas no Instituto Dr. José Frota (IJF) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Vila Velha, vítimas do ataque desta sexta.

"Dois já receberam alta. Os demais estão estáveis, em acompanhamento por equipe multiprofissional, que segue o protocolo nacional", completou a Pasta.

A reportagem também entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para mais detalhes sobre o caso. Quando houver resposta, esse conteúdo será atualizado.

Assuntos Relacionados
Estádio do Ferroviário Atlético Clube com arquibancadas em cores vermelha, preta e branca, cercado por árvores e céu nublado, celebrando o sucesso do esporte e do clube.

Jogada

Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas

Devido ao episódio, o jogo final do Campeonato Sub-20 foi adiado para este domingo (12)

Redação Há 1 hora
video

Jogada

Campeão mundial, Italo Ferreira surfa na Leste-Oeste e treina na Beira-Mar em Fortaleza

Acompanhado da namorada Sofia Larocca, Italo publicou imagens da Beira-Mar de Fortaleza

Redação 11 de Outubro de 2025
jogadoras

Jogada

Sport x Fortaleza na final da Copa Maria Bonita: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam na Arena Pernambuco

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025
Galeano em exclusiva no Ceará

Jogada

Amuleto do Ceará, Galeano sonha com futebol europeu e conquistas pelo Vozão

Um dos destaques no ataque do Ceará na temporada, Galeano acredita no desempenho para chegar na seleção paraguaia

Samuel Conrado 11 de Outubro de 2025

Jogada

Caxias x Floresta vale acesso para a Série B: veja horário, onde assistir e escalações

O Verdão joga em Caxias do Sul

Vladimir Marques 11 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará muda dupla de zaga, cresce em desempenho defensivo e iguala com Flamengo no returno da Série A

Vozão já tem a 5ª melhor defesa da competição e a melhor do returno ao lado do time carioca

Brenno Rebouças 11 de Outubro de 2025