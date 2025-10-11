Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas
Devido ao episódio, o jogo final do Campeonato Sub-20 foi adiado para este domingo (12)
O Ferroviário Atlético Clube anunciou, neste sábado (11), que as atividades do clube foram temporariamente suspensas devido à presença de abelhas no Estádio Elzir Cabral. Nessa sexta-feira (10), atletas da equipe sub-20 e funcionários foram atacados pelos animais e precisaram de atendimento médico.
Em nota divulgada nas redes sociais, o time informou que o Corpo de Bombeiros, na noite de ontem, conseguiu controlar a situação e expulsar o enxame. Contudo, os animais voltaram a atingir pessoas no centro de treinamento na manhã de hoje, durante a preparação para o jogo da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza.
"Diante disso, e por orientação do Corpo de Bombeiros, as atividades precisaram ser novamente suspensas, resultando no adiamento da partida. O jogo da final foi realocado para este domingo (12), às 9h30, no Estádio Presidente Vargas, conforme decisão da Federação Cearense de Futebol", diz o comunicado do Ferroviário.
O Tubarão da Barra também destacou que a tradicional Festa do Dia das Crianças Coral, que seria realizada também neste domingo, às 8h, no centro de treinamento, precisará ser adiada.
"O Ferroviário reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com total prioridade ao bem-estar e à segurança de atletas, torcedores, crianças e visitantes, em conformidade com as orientações dos órgãos competentes", finaliza a nota.
Vítimas receberam alta
Ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que oito pessoas foram acolhidas no Instituto Dr. José Frota (IJF) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Vila Velha, vítimas do ataque desta sexta.
"Dois já receberam alta. Os demais estão estáveis, em acompanhamento por equipe multiprofissional, que segue o protocolo nacional", completou a Pasta.
A reportagem também entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para mais detalhes sobre o caso. Quando houver resposta, esse conteúdo será atualizado.