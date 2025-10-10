Lateral do Fortaleza, Kauan Richard projeta duelo contra o Ferroviário na final do Cearense Sub-20
As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 9h30, no Estádio Elzir Cabral
O Fortaleza se classificou para a final do Campeonato Cearense Sub-20 após eliminar o Quixadá vencendo os dois jogos do confronto. O Leão vai encarar o Ferroviário, que eliminou o Ceará, na grande decisão. Kauan Richard, lateral do Tricolor, projetou o confronto.
“Espero que o grupo consiga fazer um ótimo jogo de ida da final, para largar na frente, e assim, levar uma vantagem importante para a partida decisiva”
O jovem ainda ressaltou que o objetivo inicial de chegar à final do certame já foi alcançado e agora o foco é o bicampeonato estadual.
“Objetivo inicial da competição foi atingido, que era estar na grande final. Agora, temos duas decisões pela frente contra o Ferroviário para lutarmos pelo título estadual e colocar o time no topo", completou o lateral.
Ferroviário e Fortaleza se enfrentam neste sábado (11), às 9h30, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense Sub-20. O confronto vai acontecer no Estádio Elzir Cabral.