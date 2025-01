A caminho do Botafogo, David Ricardo é poupado em duelo Náutico x Ceará na Copa do Nordeste

O Ceará optou por não relacionar David Ricardo para o duelo contra o Náutico nesta quarta-feira (22), no Estádio dos Aflitos, pela Copa do Nordeste. É a primeira vez que o clube se manifesta oficialmente sobre estar negociando o jogador. Apesar de não citar na nota publicada, o atleta está a caminho do Botafogo.

"Devido ao avanço de tratativas para a negociação do atleta, o clube optou por não convocá-lo para a partida desta quarta-feira, visando a manutenção de sua integridade física", informou o Vovô.

O Alvinegro acertou a venda do zagueiro para o time carioca por R$ 11 milhões de reais. A Estrela Solitária terá 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Ceará manterá 20% para venda futura. O atleta de 22 anos também não entrou em campo no duelo contra o Tirol, na estreia do Campeonato Cearense. Acompanhe Náutico x Ceará em tempo real.