Pokémon celebra 30 anos com vídeo especial; assista

A Pokémon Company divulgou um vídeo especial em celebração aos 30 anos da franquia Pokémon. O material foi publicado nessa quinta-feira (26) nas redes sociais.

No vídeo, o número 30 aparece banhado em diferentes cores, cada uma referente a um Pokémon daquela paleta. O clássico trio Bulbassauro, Charizard e Charmander é um dos destaques.

A homenagem também dá espaço para as evoluções finais de Kanto - Charizard, Blastoise e Venosaur - mostrarem suas habilidades antes de "entrarem" na marca de 30 anos.

Ao final, a logomarca de aniversário aparece múltiplas vezes, cada uma alternando entre os mais de mil pokémons já criados, até que o principal símbolo da franquia, Pikachu, assume a liderança do letreiro.

Veja o vídeo especial

Aniversário de 30 anos

Pokémon completa três décadas de existência nesta sexta-feira (27). Nas últimas semanas, a empresa detentora da marca anunciou diversas novidades para os fãs.

Dentre as mais comentadas, estão as versões para Nintendo Switch dos jogos Pokémon FireRed e LeafGreen, originalmente lançados para o Game Boy Color.

Essa versão do game gerou polêmica entre os fãs por não possuir melhorias gráficas específicas para a plataforma moderna. Além disso, no Brasil, ambos os jogos chegaram custando R$ 120 e não contêm localização em português.