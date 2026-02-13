Diário do Nordeste
State of Play 2026: veja o que foi anunciado para o PlayStation 5

Dentre os destaques, estão o remake da trilogia "God of War" e um novo "Castelvania"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Geek
Legenda: A maioria dos jogos será lançada ainda em 2026.
Foto: Reprodução/Sony.

A Sony realizou, na noite dessa quinta-feira (12), o primeiro State of Play do ano - um evento voltado para revelar novos jogos para o PlayStation 5.

Dentre as principais novidades, estão o remake da trilogia "God of War", mais um "Castlevania" e o retorno de "Metal Gear Solid 4".

Continuação de "Kena" para 2026

A atração iniciou com o anúncio da sequência de "Kena", intitulada "Kena: Cicatrizes de Kosmora". Conforme a equipe responsável, o jogo será lançado ainda este ano.

O trailer mostra que o título possui gameplay focado em ação e exploração em terceira pessoa, mas com novidades importantes no combate e exploração.

Em seguida, diversos estúdios parceiros divulgaram atualizações para títulos já lançados, e novidades para os que estão por vir.

Multiplayer de "Ghost of Yotei" e "Death Stranding 2" no PC

O primeiro foi Sucker Punch, com um novo trailer de Ghost of Yotei focado no multiplayer online para até quatro jogadores. Esse jogo seguirá os passos de "Ghost of Tsushima" ao receber o modo cooperativo Legends em 10 de março.

Depois, a data para "Death Stranding 2", lançado em junho do ano passado, chegar ao PC foi revelada para 19 de março. Os preços variam entre R$ 399, a edição base, e R$ 449, a edição deluxe, na Steam.

Novidades da Capcom

A Capcom estreou no evento ao apresentar um novo trailer de "Pragmata", destacando trechos inéditos de gameplay e aprofundando a relação entre seus protagonistas. O jogo chega em 26 de abril no PS5 e PC.

Então veio o momento de falar de "Resident Evil: Requiem", o nono título da saga. O novo trailer confirmou a teoria dos fãs que Leon S. Kennedy está infectado com o mofo, o que torna a aventura dele mais tensa e urgente.

A peça publicitária também deu mais detalhes sobres os dramas da protagonista Grace, que luta para desvendar uma conspiração bizarra. "Resident Evil: Requiem" será lançado em 27 de fevereiro.

Konami anuncia retorno de "Metal Gear Solid 4"

Após 18 anos "preso" no PlayStation 3, "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" finalmente chegará ao PlayStation5 e PC por meio da coleção "Master Collection Vol. 2". O lançamento está marcado para 27 de agosto.

Para celebrar este anúncio, a Konami anunciou que o remake do terceiro jogo, "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", está com 50% de descontos em todas as plataformas.

Novo "Castlevania"

Konami também revelou que "Castlevania" terá um novo jogo, chamado de "Belmont's Curse". O projeto está sendo desenvolvido em parceria com os estúdios Evil Empire e Motion Twin — nomes conhecidos por sua experiência com jogos de ação em 2D.

Conforme anunciado, a história se passa em uma versão sombra de Paris medieval, em 1499. O jogador controla um sucessor de Trevor Belmont, empunhando o lendário chicote Vampire Killer para caçar as criaturas e impedir a destruição da cidade.

O lançamento está marcado para 2026 no PS5, Xbox Series, Switch, e PC.

John Wick vai ganhar jogo

A série de filmes de ação "John Wick" vai chegar ao mundo dos videogames. A Lionsgate e a Saber Interactive anunciaram "John Wick", novo jogo com gráficos realistas e protagonizado por Keanu Reeves.

Segundo a empresa, a história se passará antes dos quatro filmes principais da série. Ainda não há data de lançamento.

Remake da trilogia God of War

O último, e principal, anúncio do State of Play ficou por conta do Santa Monica Studios. Após muita especulação, a empresa confirmou um remake dos três jogos originais de "God of War", com retorno do ator de voz original do Kratos, TC Carson.

Carson apareceu em um vídeo dedicado aos fãs, e afirmou que o desenvolvimento está nas fases iniciais, mas que o público pode esperar muitas surpresas.

Depois, o estúdio revelou "God of War: Sons of Sparta", jogo em pixel art que explora o passado de Kratos antes de seus dias de glória. A aventura já está disponível no PS5.

