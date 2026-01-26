Novo anime 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' é anunciado no Japão

"Dragon Ball Super: The Galactic Patrol" foi anunciado nesse domingo (25) como novo anime e continuação direta do mangá de "Dragon Ball Super". A revelação ocorreu durante o evento "Dragon Ball Genkidamatsuri", realizado no Japão, em um vídeo especial que celebrou os 40 anos da obra criada por Akira Toriyama.

Já em produção, a nova animação adaptará os acontecimentos posteriores ao arco do Torneio do Poder e avançará para o arco do "Prisioneiro da Patrulha Galáctica", um dos mais aguardados pelos fãs.

Junto ao anúncio, foram divulgados a primeira arte oficial do projeto e o vídeo comemorativo exibido durante o evento, com destaque para a trilha sonora assinada por Hans Zimmer, conhecido por trabalhos como Duna, F1 e Interestelar.

Novo jogo será lançado em 2027

Além do anime, a franquia apresentou novidades no universo dos games. De acordo com informações do site oficial, um novo projeto de jogo intitulado "AGE 1000" foi revelado, com lançamento previsto para 2027.

O título promete apresentar um mundo inédito dentro do universo de Dragon Ball, além de personagens originais criados pelo próprio Akira Toriyama. Mais detalhes sobre o jogo devem ser divulgados ao longo dos próximos meses.

As novidades serão aprofundadas durante o "Dragon Ball Games Battle Hour 2026", evento marcado para os dias 19 e 20 de abril de 2026, em Los Angeles, Califórnia. A programação inclui exposições, eventos de palco e estandes interativos, reunindo anúncios e experiências voltadas aos fãs da franquia.