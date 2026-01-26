Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novo anime 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' é anunciado no Japão

Além do anime, a franquia apresentou novidades no universo dos games.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:51)
Geek
Legenda: Pôster do novo desenho de Dragon Ball foi divulgado, além de novo personagem de game.
Foto: Divulgação/Dragon Ball Official.

"Dragon Ball Super: The Galactic Patrol" foi anunciado nesse domingo (25) como novo anime e continuação direta do mangá de "Dragon Ball Super". A revelação ocorreu durante o evento "Dragon Ball Genkidamatsuri", realizado no Japão, em um vídeo especial que celebrou os 40 anos da obra criada por Akira Toriyama.

Já em produção, a nova animação adaptará os acontecimentos posteriores ao arco do Torneio do Poder e avançará para o arco do "Prisioneiro da Patrulha Galáctica", um dos mais aguardados pelos fãs.

Veja também

teaser image
Geek

Xolo Maridueña, ator de Cobra Kai, será Portgas D. Ace em 'One Piece'

teaser image
Geek

Lançamento de GTA 6 é adiado para novembro de 2026

Junto ao anúncio, foram divulgados a primeira arte oficial do projeto e o vídeo comemorativo exibido durante o evento, com destaque para a trilha sonora assinada por Hans Zimmer, conhecido por trabalhos como Duna, F1 e Interestelar.

Novo jogo será lançado em 2027

Além do anime, a franquia apresentou novidades no universo dos games. De acordo com informações do site oficial, um novo projeto de jogo intitulado "AGE 1000" foi revelado, com lançamento previsto para 2027.

O título promete apresentar um mundo inédito dentro do universo de Dragon Ball, além de personagens originais criados pelo próprio Akira Toriyama. Mais detalhes sobre o jogo devem ser divulgados ao longo dos próximos meses.

As novidades serão aprofundadas durante o "Dragon Ball Games Battle Hour 2026", evento marcado para os dias 19 e 20 de abril de 2026, em Los Angeles, Califórnia. A programação inclui exposições, eventos de palco e estandes interativos, reunindo anúncios e experiências voltadas aos fãs da franquia.

Fernanda Torres em cena do filme 'Ainda Estou Aqui'.

Verso

Fernanda Torres ganha mais um prêmio internacional por 'Ainda Estou Aqui'

Filme também foi incluído entre as 'Dez Melhores Produções Internacionais do Ano' na 13ª edição dos Premios Días de Cine.

Redação Há 2 horas
Na imagem, uma mulher sorridente submersa até os ombros em uma banheira de gelo preta e circular, localizada em um pátio externo. Ela conversa com outra mulher que está agachada ao seu lado, oferecendo apoio. O ambiente tem paredes claras, algumas plantas pendentes no topo e lanternas rústicas penduradas à direita.

Verso

Como o banho gelado virou tendência para cuidar do corpo e da mente

Procura pela prática tem sido crescente, sobretudo entre atletas e praticantes recreacionais.

Diego Barbosa 26 de Janeiro de 2026
Senhora de cabelos grisalhos vestindo blusa preta e colar de pérolas, sentada em ambiente interno com cortinas claras ao fundo.

Verso

Aos 90 anos, escritora Adélia Prado sofre queda em casa e passa por cirurgias

A artista se recupera no Hospital São Judas Tadeu.

Redação 25 de Janeiro de 2026
Grupo de amigos levou 'protesto' para a Estação das Artes.

Verso

Protesto do Roblox e 'O Agente Secreto': memes viram fantasias em Pré-Carnaval de Fortaleza

Com plaquinhas e adereços, foliões brincam com tendências do cinema e da internet.

Ana Beatriz Caldas e Clarice Nascimento 25 de Janeiro de 2026
Artista lançou livro em evento na Kuya, no Complexo Cultural Estação das Artes.

Verso

‘Brincadeiras à parte’: Letrux lança livro de contos inspirado em jogos analógicos

Cantora, compositora e escritora publicou terceiro livro com foco na ficção e inspirada pela arte da brincadeira.

Ana Beatriz Caldas 25 de Janeiro de 2026
Montagem de imagem do prédio branco em que o ator Wagner Moura tem um apartamento e a foto de Wagner segurando o Globo de Ouro, que ele ganhou em janeiro de 2026.

Verso

Wagner Moura tem apartamento de luxo em prédio histórico de Salvador

Ator mantém imóvel avaliado em cerca de R$ 2 milhões em edifício tombado na orla da cidade.

Redação 24 de Janeiro de 2026
Na foto Mariah Duarte, Rafaela Vasconcelos, Bárbara Banida e Arrudas Maria segurando suas obras.

Verso

Exposição no Centro Cultural Bom Jardim celebra mês da visibilidade trans

Mostra reúne mais de 15 artistas de diferentes regiões do Brasil e propõe um encontro entre arte, infância e imaginação.

Nathália Paula Braga* 24 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma mão segura um iPhone com capa verde-oliva, exibindo na tela um aplicativo intitulado

Verso

Aplicativo e bot ajudam foliões a organizar saídas no Carnaval 2026 de Fortaleza

Iniciativas tanto públicas quanto independentes devem otimizar movimentações na cidade.

Diego Barbosa 24 de Janeiro de 2026
Um homem com óculos escuros e barba carrega uma menina pequena fantasiada de Mulher-Maravilha nos ombros, em meio a uma multidão festiva ao ar livre.

Verso

Carnaval seguro com as crianças: como evitar desencontros nos blocos

Cartões de identificação, colares e pulseiras viram aliados de pais e responsáveis em meio à multidão.

Redação 24 de Janeiro de 2026
Imagem de itens de maquiagem para o Carnaval 2026.

Verso

Maquiagens de até R$ 100 para usar no Carnaval 2026

Lista inclui itens como gloss, sombras e batons.

Beatriz Rabelo 23 de Janeiro de 2026