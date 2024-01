Menino de 13 anos é o primeiro jogador a zerar o Tetris

Um garoto de 13 anos chamado Willis Gibson foi o primeiro jogador a "zerar" e "vencer" oficialmente a versão original do Tetris para Nintendo. O feito aconteceu no último dia 21 de dezembro, quando o menino conseguiu acionar uma tela de eliminação no nível 157, o que é considerado uma vitória sobre o jogo. As informações são do portal g1.

De acordo com a publicação, Gibson conseguiu chegar a essa fase, um ponto onde o código do Tetris falha, travando o jogo. O Tetris é considerado tecnicamente imbatível porque não tem um final programado.

Para os gamers, esse foi um grande feito, uma vez que os recordes envolvem levar hardware e software ao seu limite.

Os criadores do Tetris parabenizaram o garoto e consideraram a vitória como uma "conquista monumental". "Parabéns ao 'blue scuti' por alcançar esta conquista extraordinária, um feito que desafia todos os limites preconcebidos deste jogo lendário", disse a CEO da Tetris, Maya Rogers, em um comunicado. O jogo celebrará seu 40º aniversário neste ano.

O garoto estava fazendo uma transmissão ao vivo no momento da vitória. No vídeo, ele aparece incrédulo que tinha batido aquele nível no jogo. "Oh meu Deus. Não consigo sentir meus dedos", disse.