Rockstar libera trailer de GTA 6 após vazamento; veja vídeo

O tão aguardado trailer de GTA 6 está no ar. A Rockstar Games divulgou no X, antigo Twitter, na noite desta segunda-feira (4), o primeiro vídeo oficial do game.

O trailer revela algumas ambientações nas ruas da cidade, praias e festas. Um casal de criminosos é o destaque do vídeo, indicando os possíveis protagonistas da história do jogo.

Além disso, foi oficializado que a previsão de lançamento de GTA 6 está marcada para 2025. As plataformas ainda não foram divulgadas.

Veja trailer

GTA 6

O lançamento do GTA 6 integra a série de comemorações dos 25 anos da Rockstar Games, sendo um sucesso de público.

No X (antigo Twitter), o post de anúncio do trailer se tornou um dos mais curtidos na área de games da rede social. Em menos de 24 horas, concentrou mais de 1,8 milhão de curtidas.

O jogo chegará às lojas após dez anos desde o Grand Theft Auto V, de 2013.