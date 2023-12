GTA mobile para assinantes da Netflix estará disponível a partir de amanhã (14); veja como baixar

O jogo Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition será lançado, nesta quinta-feira (14), para usuário de iPhone Android. Para acessar, é preciso ter a Netflix, plataforma em que o game da série da Rockstar chega. O download para os assinantes do streaming é sem custo adicional.

A nova versão não tem custo para além da assinatura padrão. Já quem não tem Netflix e deseja comprar pelas plataformas tradicionais, o pacote está sendo vendido por preços que variam de R$ 300 e R$ 320.

Conforme o portal TechTudo, os usuários que baixarem podem ter acesso às versões remasterizadas de GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Os gráficos foram renovados especialmente para o acesso mobile.

Já é possível fazer o pré-registro de cada um dos títulos da coletânea.

Como baixar jogos da Netflix

Para baixar, é preciso entrar separadamente na Google Play Store ou na App Store e baixar o aplicativo da Netflix. Posteriormente, selecione o jogo dentro do streaming e clique na opção "baixar o jogo".

O aparelho precisa de armazenamento suficiente para jogo. Depois do download, o game ficará como um aplicativo independente da Netflix no celular.