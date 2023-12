The Game Award 2023 elege 'Baldur's Gate 3' como jogo do ano: veja vencedores

O RPG "Baldur's Gate 3" venceu o The Game Award 2023 como jogo do ano nessa quinta-feira (7). A produção do estúdio Larian levou ainda outros cinco troféus, entre eles melhor narrativa.

O segundo com mais vitórias da noite foi o gameplay "Alan Wake 2", desenvolvido pela Remedy Entertainment. Ele acumulou três estatuetas, incluindo a de melhor direção. As informações são do portal G1.

Veja também

Os dois jogos lideraram as indicações deste ano, com cada um recebendo oito. Abaixo, confira a lista completa de vencedores:

Vencedores The Game Award 2023

Jogo do ano: "Baldur’s Gate 3"

Melhor direção: "Alan Wake 2"

Voz dos jogadores: "Baldur's Gate 3"

Melhor multiplayer: "Baldur's Gate 3"

Melhor jogo de esporte/corrida: "Forza Motorsport"

Melhor jogo de simulação/estratégia: "Pikmin 4"

Melhor RPG: "Baldur's Gate 3"

Melhor jogo de ação/aventura: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"

Melhor adaptação: "The Last of Us"

Melhor game em atualização: "Cyberpunk 2077"

Jogo mais antecipado: "Final Fantasy VII Rebirth"

Melhor jogo de luta: "Street Fighter 6"

Melhor suporte à comunidade: "Baldur's Gate 3"

Melhor jogo independente: "Final Fantasy XVI"

Games for Impact: "Tchia"

Melhor design de áudio: "Hi-Fi Rush"

Melhor jogo para dispositivos móveis: "Honkai: Star Rail"

Melhor jogo de realidade virtual/realidade aumentada: "Resident Evil Village VR Mode"

Melhor direção de arte: "Alan Wake 2"

Melhor jogo de ação: "Armored Core VI: Fires of Rubicon"

Melhor estreia em jogo independente: "Cocoon"

Melhor narrativa: "Alan Wake 2"

Melhor atuação: Neil Newbon, "Baldur's Gate 3"

Criador de conteúdo do ano: IronMouse

Melhor jogo de eSports: "Valorant"

Melhor atleta de eSports: Lee "Faker" Sang-hyeok ("League of Legends")

Melhor time de eSports: JD Gaming ("League of Legends")

Melhor treinador de eSports: Christine "potter" Chi (Evil Geniuses – "Valorant")

Melhor evento de eSports: 2023 League of Legends World Championship

Inovação em acessibilidade: "Forza Motorsport"

Melhor jogo para a família: "Super Mario Bros. Wonder"