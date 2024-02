Free Fire World Series Final Global 2024 será realizado no Brasil em novembro

A produtora Garena anunciou, nesta sexta-feira (9), que o Free Fire World Series (FFWS) Final Global acontecerá no Brasil, em novembro deste ano. O País, que recuperou o título do Mundial FF no ano passado, sediará mais uma vez o maior torneio do game — cinco anos após a primeira edição, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Outra novidade é a chegada do FFWS Brasil, que marca um novo recomeço para o principal campeonato nacional de Free Fire.

Veja divulgação do FFWS 2024:

A competição, que era nomeada como Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), passa a chamar-se FFWS Brasil como parte da estratégia global em reforçar a marca em todos os mercados.

Novo Campeonato Global

A Garena também revelou que vai apresentar um novo torneio Mundial, que está marcado para acontecer em julho. A nova competição seguirá o mesmo formato do FFWS, com a participação de 18 times.

O campeão do novo Mundial vai garantir o título inédito e também a vaga direta para disputar o Free Fire World Series Final Global 2024, sendo o primeiro time confirmado na principal competição de Free Fire no mundo.

Legenda: Magic Squad, campeã mundial de 2023 Foto: Reprodução/YouTube

Na última edição do FFWS, que aconteceu em Bangkok, a Magic Squad, representante do Brasil, se consagrou a grande campeã após uma campanha desafiadora.

Veja também

Na grande final, a equipe brasileira teve uma jornada excepcional para deixar os adversários para trás. Em seis mapas disputados, a Magic Squad conquistou 3 Booyahs, 45 eliminações e 112 pontos para conquistar o título inédito.