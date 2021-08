Ex-catador de latinha em Juazeiro do Norte vira influenciador do Free Fire

Fábio Santos, 25, conhecido na internet como "Baiano TV" foi reconhecido pelo game Free Fire como influenciador. Filho de cearenses de Missão Velha, ele mudou de vida graças ao jogo. Em julho deste ano, o Diário do Nordeste contou a história do jovem. Ele deixou de colher e vender latinhas para reciclagem e constrói a casa própria em Juazeiro do Norte (CE).

Assim como a maioria dos gamers que produzem conteúdo nas plataformas Facebook, YouTube, Twitch e Instagram, Fábio recebe moedas digitais dos espectadores, além de valores por visualizações nos vídeos. O retorno financeiro fez ele mudar de vida.

Veja reação de Baiano:

A reação de Baiano ao saber que virou influenciador do Free Fire foi registrada no início de uma live realizada nesta semana. Aos gritos, ele agradeceu aos fãs e aos seguidores das redes sociais.

Sendo influenciador do Free Fire, Baiano TV ganhou acesso a itens do jogo de forma antecipada, além de novos personagens. Outra ação realizada por influenciadores é a distribuição do popularmente chamado "codiguim" — códigos para liberação de skins e outros itens do game.

Além disso, Baiano possui contratos com a plataforma Twitch e com um time de e-sport Furia. A maioria dos streamers precisa realizar um determinado número de horas em transmissão para receber um valor mensal pela produção de conteúdo.

Conheça a história do Baiano TV:

O Free Fire é um jogo gratuito, mas que movimenta milhões de reais anualmente. Para equipar personagens com as melhores roupas e skins de armas os usuários podem comprar diamantes de forma digital e usar nos personagens.

Nesta segunda-feira (24), Baiano viajou para São Paulo onde cumpre agenda na camp Gamer Changer e também encontrará o DJ Alok.