Campeonato criado por Alok no Free Fire abre inscrições e paga R$ 350 mil em prêmios

Competição de Free Fire lançado pelo DJ Alok, o Game Changes está com inscrições gratuitas abertas até quarta-feira (11) para a nova edição. O valor total dos prêmios é R$ 350 mil, distribuídos entre as mais de 30 equipes e os diversos MVPs — jogadores com maior número de abates —, que receberão por rodada e na final. Ex-catador de latinha vira gamer e muda a vida da família com jogo Free Fire Ao todo, o campeonato disponibiliza mais de 7 mil vagas para times mobile, sendo até mil equipes reservadas para representantes indígenas e o mesmo número por grupos compostos por mulheres.

Os interessados em participar devem ser maiores de 14 anos e podem preencher o formulário de inscrição no site oficial do evento. Os melhores momentos do campeonato serão exibidos em live e comentados pelas maiores personalidades do meio.

“O Free Fire me permitiu a aproximação com uma realidade dentro dos game que eu não conhecia, que é essa dificuldade em dar acesso a todos nesse universo. Ao criar o campeonato, meu objetivo sempre foi a inclusão e a visibilidade a todos. Desta forma, eu entendo que chegou o momento de eu não ser mais o protagonista. Agora esse nosso 'filho' passa a ser Game Changer, o nosso campeonato, que visa ajudar o mercado a se profissionalizar e dar oportunidade para todos, do qual eu serei sempre padrinho”, disse Alok sobre a nova edição do torneio.

Além da competição para celular, nesta nova edição também terá um campeonato exclusivo para usuários de emuladores. Estes, que já fazem parte do cenário competitivo, serão convidados, e as partidas serão transmitidas na íntegra a partir do dia 20 de agosto, com a final marcada para o dia 22 de setembro.

Como será o campeonato

Com duas versões disponíveis, a competidor poderá jogar tanto pelos mobiles quantos por aqueles que preferem os emuladores.

Mobile

A versão destinada aos usuários de mobile é gratuita e aberta exclusivamente para a comunidade. As equipes inscritas concorrerão em cinco etapas na fase classificatória e, destas, as 24 que passarem, seguem para a disputa dividida em grupos.

Ao todo, o Game Changes terá duração de dois meses. O início do torneio para jogadores mobile está marcado para o dia 20 de agosto, com final prevista para 22 de setembro.

Emulador

Os principais times do cenário competitivo serão convidados a participar da competição para emuladores, totalizando 18 equipes. Com início previsto para 20 de agosto, a grande final está marcada para 22 de setembro.

As transmissões contarão com convidados especiais nas quartas e sextas-feiras, a partir das 19h. Na última edição, Alok se apresentou ao vivo com os MCs Hariel, Don Juan, Davi, Ryan, Salvador da Rima e GBR. Cronograma Abertura de inscrições - 09/08;

Encerramento das inscrições - 11/08;

Disparo de mensagens - 12/08 à 15/08;

Primeira Fase - 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 21/08, 22/08, 23/08 e 24/08;

Segunda Fase - 26/08 e 28/08;

Terceira Fase - 29/08 e 30/08;

Quarta Fase - 31/08;

Quinta Fase - 31/08;

Fase de Grupos - 06/09, 07/09, 09/09, 11/09, 13/09, 14/09;

Final - 18/09.

Game Changes no Free Fire

O campeonato foi criado em 2020, logo após o DJ Alok se tornar um personagem no jogo. A competição tem o objetivo de aproximar marcas do universo gamer e, principalmente, fomentar o desenvolvimento de novos talentos dos e-sports e de desenvolvedores.

"O intuito do Game Changer sempre foi transformar vidas através do game. E dessa vez, não será diferente. Estamos de volta em um novo formato, porém, com o mesmo objetivo", disse o perfil oficial do evento nas redes sociais.