Instituto Alok e Free Fire doam R$ 5,2 milhões para Índia

O DJ Alok é conhecido mundialmente pela música e também pela ajuda humanitária. A mais nova ação social do goiano acontece por meio do game Free Fire com a doação de US$ 1 milhão para projetos na Índia. O brasileiro possui um dos personagens do jogo mais usados no mundo e, agora, reverteu o lucro em doação.

Com a venda do personagem, Alok, via instituto que leva o mesmo nome, e a Garena, responsável pelo game Free Fire, doaram US$ 1 milhão, cerca R$ 5,2 milhões na cotação atual.

Os valores serão repassados para projetos de desenvolvimento educacional da Índia.



Legenda: Projetos de educação são devem receber verbas do Instituto Alok e Garena Foto: Reprodução/Instagram