Vídeo mostra mulher atirando para o alto e dispersando grupo que atacava torcedores do Ceará

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma mulher atirando em via pública para dispersar um grupo que ataca dois torcedores vestidos com camisa do Ceará Sporting Clube, na Avenida Silas Munguba, em Fortaleza, neste sábado (3), quando ocorreu o Clássico-Rei na Arena Castelão.

Moradores de um prédio registram o momento em que o grupo derruba dois rapazes que vinham em uma motocicleta, vestidos com camisa do Ceará, e arrasta eles pela pista. Os agressores seguiam em grupo juntamente com pessoas uniformizadas com camisas do Fortaleza Esporte Clube.

Uma mulher aparece correndo em direção à confusão e dispara tiros para o alto, dispersando o grupo agressor. Ela grita se identificando como “policial”.

Pelas imagens dá pra ver que vários homens se amontoam ao redor dos dois rapazes, um deles chega a colocar a mão na bermuda de um dos torcedores do Ceará, outro recolhe algo próximo à moto. Não é possível identificar se pertences das vítimas foram levados.

A Polícia Militar não tem registro da ocorrência. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.