Técnica de enfermagem é suspeita de desviar vacinas contra H1N1 de postos de saúde em Juazeiro

Uma técnica de enfermagem servidora de um posto de saúde em Juazeiro do Norte é a principal suspeita de ter desviado doses de vacina contra H1N1 e comercializá-las por R$ 5 no município. A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da mulher na manhã desta sexta-feira (4) e encontrou doses de vacina contra sarampo, seringas e outros materiais do posto de saúde.

Em junho deste ano, investigações policiais mostraram que as vacinas estavam sendo desviadas do posto de saúde e sendo vendidas para clínicas particulares. À época, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) abriu uma sindicância para apurar quem seriam os responsáveis. Por causa do desvio ilegal, faltaram vacinas no estoque e a imunização chegou a ser encerrada no mês de junho.

O trabalho da polícia aponta a técnica de enfermagem como principal suspeita do desvio. Ela foi conduzida para a delegacia da cidade para prestar depoimento nesta sexta, mas foi liberada e deve responder ao crime em liberdade.

Material encontrado em casa de técnica de enfermagem suspeita de desviar doses de vacina contra H1N1 Foto: Edson Freitas

Na casa dela também foram encontradas pomada de lidocaína, seringas, sonda, papéis de receita e algodão.

“Ela não tinha como conseguir as vacinas, e estava comercializando ao preço de R$ 5. Então, deixa bem claro que ela estaria subtraindo do posto de saúde onde ele trabalha, essas vacinas, pra comercializar aqui na cidade. Conseguimos fazer todo o levantamento, ouvir várias pessoas, juntar provas robustas do envolvimento dela”, apontou o delegado regional de Juazeiro do Norte, Juliano Marcula.

Segundo o boletim de epidemiologia mais recente divulgado pela Sesa, sete pessoas morreram vítimas de H1N1 este ano no Estado.

A técnica de enfermagem pode ser autuada por crime de peculato-furto, informou Marcula.