A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) revela, nesta segunda-feira (20), detalhes sobre a apreensão do carro utilizado no assassinato do prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, no dia 24 de dezembro. Na última quinta (17), a Polícia localizou o Volkswagen Polo cinza, de placas QQW-9591, de Belo Horizonte/MG, trafegando pelas ruas de Teresina, no Piauí.

Acompanhe a coletiva de impresa ao vivo: