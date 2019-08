Sanfoneiro é morto durante tentativa de assalto no Grande Jangurussu

Um sanfoneiro foi morto a tiros durante assalto, na madrugada desta terça-feira (6), na avenida Val Paraíso, no bairro Sítio São João, no Grande Jangurussu, em Fortaleza. O músico, identificado como Lucas Souza, de 22 anos, foi atingido com um tiro no abdômen ao tentar defender um amigo durante a ação criminosa.

Segundo a cantora Elba Soares, esposa do sanfoneiro, ela estava com Lucas realizando uma apresentação de forró em um bar quando os suspeitos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Ela disse ainda que o sanfoneiro tentou proteger um amigo e um dos suspeitos atirou contra ele.

Bar onde aconteceu o crime localizado na Avenida Val Paraíso Almir Gadelha/SVM

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), foi acionada ao local, mas o músico não resistiu ao ferimento. O corpo da vítima está na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a família aguarda a liberação.

O caso foi encaminhado para 30° Distrito Policial, no Conjunto São Cristóvão. O Sistema Verdes Mares aguarda o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso.