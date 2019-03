Presos suspeitos de assaltar clientes de bar em Capistrano

Três homens suspeitos de invadir e assaltar clientes e funcionários de um bar no município de Capistrano, na Região do Maciço de Baturité, foram presos nesta sexta-feira (22). O crime ocorreu no último dia 10 deste mês. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

O proprietário do estabelecimento, que não quis se identificar, relatou que cerca de R$ 600 do bar e pertences das vítimas foram levados por quatro homens que estavam encapuzados e armados com revólveres e uma arma de cano longo. As imagens das câmeras mostraram que os suspeitos agiram com violência, dando tapas e obrigando as vítimas a ficarem de joelhos ou deitadas no chão.

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Baturité, Joel Morais, após o crime, um inquérito foi instaurado para apurar o crime e três suspeitos foram identificados. Francisco Lucas Barros Freire, de alcunha "Gato Magro, de 23 anos; Francisco Breno da Silva Freire, 21; e Cleginaldo da Silva Cavalcante, 28, foram presos no município onde cometeram o crime por equipes da Polícia Civil e do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas da Polícia Militar (RAIO), na operação batizada de "Rorion Grace".

O delegado informou, ainda, que um quarto suspeito de participar do roubo foi preso dois dias após o ocorrido, por porte ilegal de arma de fogo. Elieudo de Freitas Lima estava com um revólver e uma espingarda calibre .12.

No entanto, Elieudo só foi identificado como partícipe do crime nesta sexta, após a prisão do trio, que o delatou. Francisco Lucas, Francisco Breno e Cleginaldo da Silva foram encaminhados para Delegacia de Baturité, onde foram autuados por roubo.

Elieudo de Freitas já estava preso na Cadeia Pública de Caridade. Ele também será autuado por roubo. A operação contou com o apoio das delegacias de Aracoiaba, Redenção e Barreiras.

Recorrência

Segundo Joel Morais, os roubos praticados pelo grupo são recorrentes. Francisco Lucas e Cleginaldo da Silva tinham sido postos em liberdade há cerca de 15 dias, em uma audiência de custódia, suspeitos de praticar roubos na região. Além disso, Lucas também já tinham passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Francisco Breno não tinha antecedentes criminais.