Grupo armado invade bar e assalta clientes em Capistrano

Cerca de quatro homens encapuzados e armados invadiram um bar localizado na Rua Coronel Francisco Nunes Cavalcante, no município de Capistrano, a 120 quilômetros de distância de Fortaleza, e assaltaram clientes e funcionários do local. A ação aconteceu no último domingo (10) e foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, que não quer ser identificado, por volta de 2h30min da madrugada de domingo os suspeitos chegaram no local e ameaçaram as pessoas que estavam na calçada e dentro do bar.

Os criminosos estavam armados com revólveres e uma arma de cano longo e obrigaram as vítimas a ficarem de joelhos e algumas deitadas no chão.

As imagens registradas pelas câmeras mostram que os criminosos agiram com violência e chegaram até a agredir algumas vítimas com tapas. Um deles chutou uma mesa e quebrou garrafas de vidro.

Segundo o proprietário, os criminosos levaram em torno de R$ 600 do bar e os pertences das vítimas. Após a ação o grupo fugiu.

Conforme o dono do local, que mora em Fortaleza, ele irá até a cidade durante a semana para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o assalto.