PM é suspeito de atirar em mulher em Barbalha

Um policial militar é suspeito de atirar contra uma mulher, no Município de Barbalha, no Cariri, na última sexta-feira (8). Depois do disparo, ele fugiu e, com sinais de embriaguez, colidiu o veículo em um poste de energia.

A reportagem apurou, com fontes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que o PM Mayron Myrray Bezerra Aranha e a mulher, de 23 anos, passaram a noite de quinta-feira (7) e a madrugada de sexta ingerindo bebida alcoólica, em uma chácara nas proximidades da Avenida Leão Sampaio.

Conforme os levantamentos iniciais, a mulher se negou a ter relações sexuais com o homem, que efetuou o tiro contra o braço direito dela e fugiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a mulher e a levou para o Hospital Regional do Cariri (HRC), onde ela se encontra com o quadro de saúde estável.

Na fuga, o policial militar colidiu o veículo, um Renault Logan de cor vermelha, em um poste de energia, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte.