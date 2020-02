Passa de 300 o número de PMs investigados por atos contra a segurança no Ceará

Mais de 300 policiais militares são investigados em Inquéritos Policial Militar (IPM) devido ao envolvimento nas paralisações dos trabalhos ocorridas desde a terça-feira (18). Além disso, processos disciplinares estão sendo instaurados na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). As informações foram atualizadas na manhã desta quinta-feira (20) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE).

De acordo com o órgão, os investigados "sofrerão as punições previstas em lei e serão excluídos da folha de pagamento deste mês pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). Os militares que abandonarem o serviço sofrerão as mesmas sanções".

Força Nacional

Segundo a SSPDS, o Estado receberá um reforço de 300 agentes da Força Nacional e 212 da PRF. Parte das equipes chegaram a Fortaleza nesta manhã, e o restante durante a tarde, a pedido do governador Camilo Santana, que solicitou o contingente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). As tropas devem realizar policiamento ostensivo e repressivo pelos próximos 30 dias, afirma a secretaria.

As equipes vão atuar complementarmente às forças de segurança do Ceará. O primeiro grupo já se encontra no Ceará. Uma outra parte dos profissionais chega na tarde de hoje.

Ocorrências

Na madrugada desta quinta, um policial militar foi preso suspeito de atear fogo em um veículo, na cidade de Crato, na região do Cariri. A motivação seria uma crítica às paralisações de grupos de policiais, feita pela proprietária do veículo em uma rede social, contra os motins ocorridos no Estado. O soldado José Horlandio Dantas Moreira, de 29 anos, foi autuado em flagrante.

Também na madrugada, um grupo de pessoas encapuzadas invadiram o quartel do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil, em Fortaleza. Segundo a SSPDS, o grupo tentou levar as viaturas do local. Contudo, eles foram impedidos por policiais militares que estavam de serviço. Alguns veículos tiveram pneus avariados.

Policiais continuam presos

Os três policiais militares que foram detidos na terça-feira (18) vão continuar presos. Eles foram levados a audiência de custódia nesta quinta (20), onde o Poder Judiciário do Estado manteve as detenções. Os soldados Jardeson Feitosa Tabusa, Francier Sampaio de Freitas e José Carlos Soares de Morais foram presos em flagrante após secarem pneus de uma viatura da PM. Eles estavam armados com armas da corporação.