PMs envolvidos em crimes militares serão punidos e tirados da folha de pagamento, diz Governo

Todos os policiais envolvidos em atos que confirgurem crime militar terão Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado de imediato pelos comandos, Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela CGD, além de sofrer todas as sanções previstas em lei e ser excluídos da folha de pagamento pela Secretaria de Planejamento. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (18) pelo Governo do Estado do Ceará.

Ainda segundo o Governo, pelo menos 150 policiais já tiveram IPM instaurados. "Os comandos não irão tolerar atos de indisciplina e quebra de hierarquia", afirma a nota divulgada.