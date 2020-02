Operação prende em Caucaia integrante de grupo comandado por líderes de facção mais procurados do CE

A Polícia Militar prendeu, na manha deste sábado (8), um dos integrantes do grupo chefiados por Alban Darlan Batista Guerra e Francisco Cilas de Moura Araújo. Os dois estão na lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e têm atuação no município de Caucaia, na Grande Fortaleza. A operação foi realizada por agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar com apoio da Força Tática e o Serviço Reservado.



Segundo o tenente Cícero Filho, da Polícia Militar, a operação iniciou por volta das 4h da manhã e contou com o apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Os policais militares receberam informações de que tanto Darlan como Cilas estariam escondidos em um esconderijo localizado em um matagal em Caucaia. Ainda de acordo com a polícia, Darlan e Cilas conseguiram fugir.



A operação comandada pelo tenente-coronel Célio Alves, do 12º BPM, prendeu Francisco Jonas Oliveira Silva que possui passagens pela polícia por assaltos e homicídios. Foram apreendidas várias munições e uma pequena quantidade de drogas. O integrante foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.



Lei da Recompensa

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Comissão Estadual do Programa de Recompensa, oferece um valor por informações com base na Lei da Recompensa. Quem indicar dados que possam levar à localização e prisão de Darlan e Cilas pode receber um prêmio de R$ 10 mil. Conforme o Diário Oficial, os informantes terão "resguardado o sigilo da identificação do beneficiário" e deverão retirar o prêmio em até quatro meses.

'Darlan' e 'Mago' estão na lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) SSPDS



Mais procurados

Francisco Cilas de Moura Araújo responde a inquéritos policiais por porte e posse ilegal de armas de fogo, associação criminosa, tráfico de drogas e homicídios. Segundo a Secretaria da Segurança, ele está foragido desde 14 de julho de 2016, quando fugiu através de um túnel feito no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II.

Já Alban Darlan Batista Guerra, segundo a secretaria, tem poder de atuação no Bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia. Ele já foi autuado por porte ilegal e disparo de arma de fogo, associação criminosa e homicídios.