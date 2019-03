Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em rua do Crato

Uma mulher foi morta a tiros enquanto voltava do trabalho no Crato, na região do Cariri cearense, na noite desta quinta-feira (28). O suspeito do feminicídio é o ex-companheiro da vítima, identificado como Paulo Roberto Carlos Ramalho.

Geanne Tavares Souza tinha 28 anos e trabalhava como caixa em uma farmácia. Testemunhas afirmam que os dois se separaram há três meses e o acusado não aceitava o fim do relacionamento. Uma amiga da vítima relatou ainda que Geanne tinha uma medida protetiva contra Paulo Roberto.

O caso aconteceu no Centro da cidade, próximo ao prédio da Prefeitura, por volta das 18h. Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o crime foi premeditado, já que o suspeito aguardou a vítima sair do trabalho em seu caminho habitual.

Depois do assassinato, Paulo Roberto atirou contra si mesmo. Ele foi levado em estado grave ao hospital. A arma foi recolhida pela polícia.