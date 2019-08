Mulher é executada com tiros e pedradas um dia depois de sair do presídio

Uma mulher foi executada com tiros e pedradas um dia depois de sair do presídio. O crime aconteceu no cruzamento da rua das Nações com a rua Coronel Fabriciano, na Granja Portugal, nesta sexta-feira (30). A vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Ana Mara Gomes de Freitas, 40, foi atacada por um homem que a abordou na rua. Segundo a polícia, momentos antes do crime acontecer ela e o suspeito conversaram por alguns minutos.

Além de ser atingida por tiros, a vítima teve uma pedra lançada em sua cabeça.

A polícia irá investigar o caso. Uma das suspeitas é que a Ana Mara estivesse devendo a traficantes da região.